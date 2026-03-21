Avellino, Ballardini: "La terza partita in una settimana è sempre la più difficile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico dell'Avellino Davide Ballardini ha dichiarato: "La terza partita in una settimana - riporta TuttoAvellino.it - è sempre la più difficile. Considerando che 6-7 ragazzi hanno giocato sia a Chiavari che con il Sudtirol. La squadra sta bene, l'atteggiamento sarà il solito, la stiamo preparando come al solito.

La Sampdoria una rosa molto competitiva, hanno molti giocatori bravi. Hanno molta esperienza e qualità. E' un club importante a livello Nazionale, sono ambiziosi. Ma proprio in questi momenti di grande difficoltà, che magari si tirano fuori tutti i valori, delle situazioni che possono cambiare e quindi servirà massima attenzione da parte nostra, non pensare di andare ad affrontare una squadra in difficoltà. Poi scatta qualcosa, ti ricompatti, tiri fuori il meglio di te stesso. Può succedere.

Partita speciale per me? Per me e i miei collaboratori non cambia nulla. Alleniamo l'Avellino, siamo contenti di rappresentare una comunità importante. Sappiamo di andare a Marassi, contro un grande club, in uno stadio importante. Per me non cambia nulla, nonostante il mio passato Genoano. La squadra ha raggiunto equilibrio, come dite voi, c'è sempre grande attenzione nel rimanere compatti, corti o come si dice ora, pro attivi. Mentre si attacca, il pensiero va già alla fase successiva, se si perde palla e si pensa già a recuperarla e non subire una ripartenza. Però vedo una squadra che sa come occupare il campo in ogni momento della gara".