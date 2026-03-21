Milan-Torino, i convocati di D'Aversa: assenti Aboukhlal e Njie
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A poche ore dalla sfida di San Siro contro il Milan, il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Aboukhlal e Njie, mentre gli altri 25 calciatori saranno tutti a disposizione dell'allenatore per la gara contro i rossoneri di oggi alle 18.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianiuc, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Simeone, Zapata.
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