Focolaio di pertosse per il Sassuolo, la Juve aspetta il rinnovo di Spalletti: "Sosta momento corretto"

A fare notizia, alla vigilia di Juventus-Sassuolo, è soprattutto la squadra neroverde. Non scontato, e non per vicende di campo: il Sassuolo ha infatti reso noto l’esistenza di un possibile focolaio di pertosse, pur non rivelando i soggetti coinvolti per questioni di privacy. Un calciatore neroverde ha avuto una diagnosi confermata e altri cinque hanno sintomi compatibili, anche se ovviamente sono gli stessi del raffreddore. Fabio Grosso dovrà puntare su diversi Primavera: "Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare”.

La partita, comunque, non è a rischio rinvio. Il Sassuolo ha infatti informato la Lega Calcio Serie A della situazione, ma non ha chiesto alcuno slittamento, che peraltro sarebbe stato impossible, calendario alla mano. Si giocherà questa sera - sabato 21 marzo - alle 20.45 come da programmi.

Sul fronte opposto, ecco la Juventus di Luciano Spalletti, che potrebbe dover rinunciare ancora a Dusan Vlahovic: “Valuteremo nelle prossime ore”, ha detto il tecnico toscano del centravanti serbo e anche di Khephren Thuram. Spalletti ha parlato anche di un paio di giocatori acciaccati, salvo poi ravvedersi, e ha confermato che la sosta potrebbe essere il momento giusto per il rinnovo: “C’è meno stress e c’è tutta la disponibilità, tutta, a sentire cosa la società vuole dirmi. Per cui, ha individuato un momento che può essere corretto”. Vietato, però, parlare di mercato futuro: “Secondo voi ha senso? Mi sentirei un po’ un idiota. Gli voglio bene ai miei calciatori, e se poi fosse che vado a sostituire qualcuno mi dispiacerà, se sarò l’allenatore della Juventus, perché mi hanno dato il massimo”.