Fiorentina, allenamento a porte aperte sabato 28 marzo: le info per accedere al Viola Park
Allenamento a porte aperte all'interno del Viola Park per la Fiorentina, nel weekend di sosta della Serie A. Come comunicato dal club gigliato sul proprio sito ufficiale la squadra di Paolo Vanoli svolgerà infatti la seduta del prossimo 28 marzo di fronte ai tifosi che si prenoteranno per assistere al lavoro dei giocatori.
Il comunicato della Fiorentina.
ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile. Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12) https://ticketing.acffiorentina.com/index.php
Per chi raggiungerà il Rocco B. Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria.
L’ ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00.
Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’ accesso a contenitori di vetro, animali e quant'altro previsto dal regolamento consultabile sui canali ufficiali della Fiorentina.