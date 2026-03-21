Bari, Longo: "La salvezza va sognata anche di notte, daremo tutto"

Moreno Longo, tecnico del Bari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Carrarese. Queste le sue parole riportate da TuttoBari.com.

"Ci sono momenti da leggere, e non a caso in conferenza mi complimento coi ragazzi quando fanno bene. Dobbiamo aiutarli, poi le decisioni poi le prendono loro, nel bene e male. Possono incidere e sappiamo che i due gol presi a Frosinone potevano essere evitati. Bisognava rimanere più attenti nella gestione della palla nella transizione dell'1-1. Mi arrabbio per il secondo, perché non puoi mai prenderlo. Ti sei fatto rubare la merenda, serviva malizia e scaltrezza. Poi loro sono stati bravi a battere veloce la rimessa".

Verreth?

"Si è fermato per un problema muscolare, da cui fa fatica a riprendersi perché ha avuto un'altra problematica quand'era vicino al reintegro. È con noi da qualche giorno, si sta riallenando, ma oggi ha un problema di condizione, sebbene abbia recuperato fisicamente. La sosta gli servirà per rimettersi definitivamente in gruppo".

Stabile?

"Ha qualità, è un giovane di prospettiva. Abbiamo fatto scelte per consolidare un terzetto che lavorasse in maniera continua e con intesa. Quando sono subentrati dei cambi, come Nikolaou a Pescara, abbiamo valutato, scegliendo l'esperienza per quella partita. È andato a fare un controllo con l'Inter a Milano, è tornato col Frosinone, ed è subentrato per metterci a quattro nel finale. Domani è a disposizione e sappiamo le sue caratteristiche, e quando potranno tornarci utili".

Parole d'elogio per la ​​Carrarese, ​prossimo avversario:

"È molto ostica, rispecchia questo campionato d'intensità e gamba. Hanno lo stesso allenatore da tre anni, e quindi un gioco collaudato. Arrivano da un'ottima prestazione con la Sampdoria, ma anche nelle precedenti laddove gli episodi non li hanno premiati come meritavano. Verranno a fare una grande prova".

Cosa chiede alla squadra?

"Chiedo una prestazione di sacrificio, intensità e approccio corretto, oltre che coraggio e qualità. Se abbiamo capito questo, siamo sulla strada giusta. Diversamente, non appena abbassiamo il livello, le sorprese sono sempre dietro l'angolo".

Assenze?

"Anche per questa partita abbiamo qualche caso da valutare, al di là di Del Pieri squalificato e Darboe lungodegente. Valuteremo qualche giocatore nelle prossime ore, causa qualche acciacco".

Sul rush finale e l'obiettivo salvezza:

"In noi c'è la convinzione di fare un'impresa, senza vendere fumo. Sappiamo il nostro percorso verso la fine, laddove il nostro obiettivo si chiama Carrarese, e non oltre. Dobbiamo fare qualcosa di veramente grande, ma lo sapevamo da quando sono arrivato. Dobbiamo superarci e fare più del nostro meglio per la salvezza, volendola e sognandola anche la notte. Abbiamo delle chance, nonostante un calendario complicato come il nostro".