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Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozione

Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:17Serie B
Daniel Uccellieri

La corsa al primo posto in Serie B entra nel vivo con uno scontro diretto che può indirizzare la stagione. Oggi alle 17.15 il Monza, secondo a quota 64, ospita il Venezia capolista con 67 punti: una sfida che vale tantissimo in chiave promozione. In caso di successo, i lagunari volerebbero a 70 punti, mettendo una seria ipoteca sulla Serie A; al contrario, una vittoria dei brianzoli riaprirebbe tutto, con l’aggancio in vetta.

Alle spalle resta pronto ad approfittarne il Frosinone, terzo con 62 punti, atteso domani dalla trasferta sul campo del SudTirol. Più defilato il Palermo, fermo a 58 e penalizzato dai recenti passi falsi contro Monza e Juve Stabia. I rosanero, impegnati alle 15 a Padova, non possono più permettersi errori se vogliono restare agganciati al treno promozione. Una cosa è certa: la lotta per la Serie A è più aperta e combattuta che mai.

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