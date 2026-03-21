Inter, anche Lautaro Martinez salta la Fiorentina: in panchina, ma di fatto non convocato

Non solo Bastoni, anche Lautaro Martinez salterà la trasferta di Firenze. Come riporta Sky Sport, il capitano potrebbe aggregarsi ai compagni in panchina per stare vicino alla squadra in un momento delicato, ma in questi giorni non si è mai allenato in gruppo e non è stato peraltro neanche convocato dalla Nazionale argentina. Per questo la presenza del Toro contro la Fiorentina sarà solamente di supporto emotivo.

Come arriva l'Inter al match contro la Fiorentina

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta l’Inter vuole tornare a vincere. A Firenze Chivu non ammette passi falsi e schiera la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, in difesa al posto di Bastoni c'è Carlos Augusto, completano il reparto Akanji e Bisseck. Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco titolare Pio Esposito, al suo fianco Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)