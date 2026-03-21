Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, anche Lautaro Martinez salta la Fiorentina: in panchina, ma di fatto non convocato

Inter, anche Lautaro Martinez salta la Fiorentina: in panchina, ma di fatto non convocatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:35Serie A
Giacomo Iacobellis

Non solo Bastoni, anche Lautaro Martinez salterà la trasferta di Firenze. Come riporta Sky Sport, il capitano potrebbe aggregarsi ai compagni in panchina per stare vicino alla squadra in un momento delicato, ma in questi giorni non si è mai allenato in gruppo e non è stato peraltro neanche convocato dalla Nazionale argentina. Per questo la presenza del Toro contro la Fiorentina sarà solamente di supporto emotivo.

Come arriva l'Inter al match contro la Fiorentina
Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro l’Atalanta l’Inter vuole tornare a vincere. A Firenze Chivu non ammette passi falsi e schiera la squadra con il consueto 3-5-2: Sommer in porta, in difesa al posto di Bastoni c'è Carlos Augusto, completano il reparto Akanji e Bisseck. Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Barella. In attacco titolare Pio Esposito, al suo fianco Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)

Articoli correlati
Inter, Lautaro ci sarà a Firenze ma solo per sostenere i compagni: punta la Roma Inter, Lautaro ci sarà a Firenze ma solo per sostenere i compagni: punta la Roma
Inter, nessuna fretta per Lautaro: il capitano punta a rientrare a Pasqua contro... Inter, nessuna fretta per Lautaro: il capitano punta a rientrare a Pasqua contro la Roma
Giorno di riposo per l'Inter: Bastoni in gruppo da domani, Lautaro ha intensificato... Giorno di riposo per l'Inter: Bastoni in gruppo da domani, Lautaro ha intensificato il suo lavoro
Altre notizie Serie A
Maradona Jr su Conte: “Senza di lui Napoli decimo. McTominay? Dopo papà è il più... Maradona Jr su Conte: “Senza di lui Napoli decimo. McTominay? Dopo papà è il più decisivo”
Chivu: "Bonny ha avuto qualche problema ai denti. Bastoni non convocato per Firenze"... Chivu: "Bonny ha avuto qualche problema ai denti. Bastoni non convocato per Firenze"
Parma, Keita: "La gara contro il Torino ci ha insegnato tanto, non siamo ancora salvi"... Parma, Keita: "La gara contro il Torino ci ha insegnato tanto, non siamo ancora salvi"
Cremonese, Zerbin: "Ci sentiamo responsabili, Giampaolo ci ha dato nuove idee" Cremonese, Zerbin: "Ci sentiamo responsabili, Giampaolo ci ha dato nuove idee"
Bologna, doppia tegola per Italiano: Pobega e Odgaard out contro la Lazio TMWBologna, doppia tegola per Italiano: Pobega e Odgaard out contro la Lazio
Tacconi ricorda l’Heysel: “Tornai titolare grazie a un mago. Boniperti e il Trap... Tacconi ricorda l’Heysel: “Tornai titolare grazie a un mago. Boniperti e il Trap si fidarono”
Parma, Cuesta: "Abbiamo fiducia in Suzuki, il nostro focus è solo sul risultato" Parma, Cuesta: "Abbiamo fiducia in Suzuki, il nostro focus è solo sul risultato"
Napoli, De Bruyne esulta dopo la trasferta di Cagliari: "Primi novanta minuti e vittoria"... Napoli, De Bruyne esulta dopo la trasferta di Cagliari: "Primi novanta minuti e vittoria"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"
Immagine top news n.1 Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Atalanta, non c'è pace per Scamacca: lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro
Immagine top news n.4 Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioni
Immagine top news n.5 Italia, Calafiori verso il playoff: "Siamo carichi. C'è un'immensa voglia di andare al Mondiale"
Immagine top news n.6 Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali
Immagine top news n.7 Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.2 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.3 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.4 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maradona Jr su Conte: “Senza di lui Napoli decimo. McTominay? Dopo papà è il più decisivo”
Immagine news Serie A n.2 Chivu: "Bonny ha avuto qualche problema ai denti. Bastoni non convocato per Firenze"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Keita: "La gara contro il Torino ci ha insegnato tanto, non siamo ancora salvi"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Zerbin: "Ci sentiamo responsabili, Giampaolo ci ha dato nuove idee"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, doppia tegola per Italiano: Pobega e Odgaard out contro la Lazio
Immagine news Serie A n.6 Tacconi ricorda l’Heysel: “Tornai titolare grazie a un mago. Boniperti e il Trap si fidarono”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata
Immagine news Serie B n.3 Bari, Longo: "La salvezza va sognata anche di notte, daremo tutto"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozione
Immagine news Serie B n.5 Confusione in casa Samp: Diana lascia Genova, non ha ancora rescisso con l'Union Brescia
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini: "La terza partita in una settimana è sempre la più difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Boscaglia: "L'arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori"
Immagine news Serie C n.3 Freda-Pro Vercelli, nessun contatto per il futuro. E il ds vuole proseguire con il Chisola
Immagine news Serie C n.4 Novara, Collodel: "Col Lecco partita di alto livello giocata tra due squadre forti"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Siamo primi da otto mesi. Le critiche arrivate sempre dall'esterno"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Fazio: "Fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto diverse occasioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.4 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince