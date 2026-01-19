Raspadori come Brescianini? La Roma con Malen potrebbe aver trovato il suo McTominay

Giacomo Raspadori come Marco Brescianini? All'Atalanta si augurano di no, alla Roma sperano invece di poter raccogliere il testimone di quanto già fatto a suo tempo dal Napoli. In che senso? Quello secondo il quale una trattativa saltata per via di uno scippo di mercato possa in realtà trasformarsi in una nuova occasione, per coloro i quali hanno la capacità di sfruttarla e di raccoglierla.

Per chi se ne fosse dimenticato, nell'estate del 2024 il Napoli sembrava aver messo le mani su Brescianini, reduce dall'ottima annata di Serie A con il Frosinone. Quando, dal nulla, ecco sbucare l'Atalanta e aggiudicarsi il centrocampista classe 2000 - oggi appena trasferitosi alla Fiorentina - con un sorpasso all'ultima curva. Una beffa che però ha poi condotto, tramite una serie di azioni e reazioni, gli azzurri a buttarsi a capofitto su Scott McTominay, l'uomo che ha recitato un ruolo da assoluto protagonista nella conquista del quarto Scudetto per i campani.

In un certo senso, Raspadori potrebbe essere stato per la Roma ciò che (non) è stato Brescianini per il Napoli. Sì, perché anche questa volta è subentrata l'Atalanta a rompere le uova nel paniere quando la tavola pareva ormai imbandita a festa, aggiudicandosi il compatto centravanti ex Napoli e soffiandolo a Gasperini. La Roma però ha rimediato in tempi brevi virando su Donyell Malen, che nel frattempo ha già bagnato il suo esordio in giallorosso segnando al Torino. Perché possa fregiarsi di essere un 'nuovo McTominay' ancora serviranno altre conferme, ma l'auspicio nella Capitale, proprio come il Napoli a suo tempo, è quello di aver trasformato una fase di difficoltà in una nuova occasione.