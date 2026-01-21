Ravanelli: "Non vedo una Juve senza Spalletti. Il contratto va rinnovato subito"
Fabrizio Ravanelli, attuale dirigente dell'Olympique Marsiglia ma ricordato da tutti i tifosi della Juventus come uno degli attaccanti più amati degli anni '90, è tornato a parlare della Vecchia Signora attraverso le colonne di Tuttosport:
"Spalletti? Si può aprire un ciclo con lui, non vedo altri allenatori oggi. Non vedevo una Juve così da tanti anni: mi colpisce la riaggressione. È il capitano di questa nave. Il contratto? penso vada rinnovato subito. Va legato ai cancelli della Continassa: ripeto, non immagino una Juve senza Spalletti".
Sulla sfida di Champions League di questa sera fra bianconeri e il Benfica di Josè Mourinho dice: "La squadra sta benissimo, gioca un grande calcio. Se il calendario ai playoff sarà clemente può diventare una bella sorpresa anche in Europa, dopo aver compiuto un’entusiasmante rimonta in campionato".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30