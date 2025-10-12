Bellingham critica i social: "Sempre più modi per attaccare e distruggere qualcuno"

Stella cometa del Real Madrid, anche se reduce da una stagione - la scorsa - appannata rispetto a quella coronata dal trionfo in Champions League nel 2023-24, Jude Bellingham si è espresso senza freni e senza veli per il 'Mental Day', Giornata Mondiale della Salute Mentale, ai microfoni di ESPN riguardo l'influenza negativa apportata dai social media nel corso degli anni.

"Con lo sviluppo dei social media e della tecnologia, ci sono sempre più modi per attaccare e distruggere qualcuno, e credo che ci sia ancora uno stigma nel parlare di salute mentale", ha esordito l'ex Borussia Dortmund. Passando poi alla sua vita personale: "Ci sono stati momenti in cui mi sono sentito vulnerabile, in cui ho dubitato di me stesso e avevo bisogno di qualcuno con cui parlare. Invece, ho cercato di mantenere quell'immagine da sportivo macho, del tipo: 'Non ho bisogno di nessuno!'. Ma tutti hanno bisogno di qualcuno. E ci si sente molto meglio quando si parla dei propri sentimenti ed emozioni".

Diversi gli atleti che soffrono a causa dell’odio sui social network. Ma Bellingham non ci sta: "Tutti hanno il diritto di avere un’opinione sullo sport, ma ci dovrebbero esserci dei limiti alle cose orribili che si possono dire. Quest’odio è davvero difficile da sopportare per gli sportivi, e io riesco a immedesimarmi molto bene in chi lotta con la propria salute mentale".