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Real Madrid, radar accesi su Zubimendi: l’occasione di gennaio che fa gola a Florentino Pérez

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Redazione TMW
Oggi alle 07:36Serie A
autore Redazione TMW
04.11.2026 07:36Serie A
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Strategia Blancos, fari puntati sul centrocampista dell'Arsenal per il futuro, Zubimendi nel mirino
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato invernale è una partita a scacchi dove la pazienza conta più della fretta, lo sa bene il Real Madrid, che per la sessione di riparazione di gennaio ha già tracciato una linea strategica chiara, nessun acquisto impulsivo, rosa confermata e focus sul finale di stagione.
Eppure, nel calcio le certezze sono fatte per essere messe alla prova, e il nome di Martín Zubimendi, improvvisamente tornato a orbitare nei radar della Casa Blanca, rappresenta il classico imprevisto capace di far vacillare anche i piani più rigidi.

Il centrocampista della nazionale spagnola sta vivendo una fase di profonda riflessione a Londra, arrivato all'Arsenal con lo status di fulcro del centrocampo, le dinamiche interne e le rotazioni tecniche ne stanno limitando l'impiego, aprendo una crepa che a gennaio potrebbe trasformarsi in una clamorosa separazione.
Davanti a uno scenario del genere, i grandi club europei si sono mossi nell'ombra, il Real Madrid osserva da una posizione di vigile attesa. Florentino Pérez non ha fretta e non ha ancora avviato alcuna trattativa formale, ma la storia recente del club insegna che le grandi opportunità di mercato si gestiscono così, monitorando ogni minima variazione delle condizioni prima di affondare il colpo.

L'identikit: il cervello che manca alla scacchiera di Madrid

L'interesse del Real Madrid non è una semplice suggestione legata al blasone del giocatore, ma risponde a una precisa esigenza tattica, Zubimendi incarna il prototipo del regista moderno, un calciatore cerebrale capace di dare ordine e fluidità a una manovra che a volte pecca di troppa verticalità.
• La gestione del ritmo: Cresciuto nella prestigiosa scuola basca, Zubimendi eccelle nella pulizia del palleggio e nella visione periferica. È un metronomo che sa quando rallentare il gioco per congelare il possesso e quando verticalizzare per premiare l'inserimento degli attaccanti, mantenendo costantemente medie di precisione nei passaggi vicine alla perfezione.
• Geometrie e intelligenza posizionale: Pur non essendo un mediano di rottura vecchio stampo, la sua capacità di leggere in anticipo le intenzioni degli avversari lo rende uno schermo fondamentale davanti alla difesa. Compensa la mancanza di fisicità straripante con un senso della posizione impeccabile, fondamentale per garantire l'equilibrio della squadra durante le transizioni difensive.
• Resistenza al pressing: In un calcio europeo sempre più votato all'aggressione alta, la dote più preziosa dello spagnolo è la calma olimpica con cui gestisce il pallone nelle zone calde del campo, sa ricevere spalle alla porta, ripulire le traiettorie d'uscita e orientare lo sviluppo del gioco con tocchi minimi ed essenziali.
In una squadra che ha dovuto ridefinire i propri tempi di gioco, le doti da scacchista di Zubimendi offrono esattamente quel profilo di leadership silenziosa e geometrica che serve a centrocampo.
Le prossime settimane definiranno la reale fattibilità dell'operazione, ma il Real Madrid ha già acceso i radar.

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