Febbre Ronaldinho a Ravenna: iniziati i lavori per ampliare il Benelli. Altri 1800 posti in arrivo

In casa Ravenna si scaldano i motori in vista dell’esordio annunciato di Ronaldinho in occasione del derby contro il Forlì del prossimo 15 novembre. Come riporta Il Resto del Carlino nella città romagnola fervono i preparativi con lo stadio Benelli che è pronto ad aumentare la capienza grazie a all’istallazione di una tribuna supplementare nella zona dei distinti che potrà contenere altre 1800 persone. I lavori sono già partiti nella mattinata di ieri e si concluderanno prima della sfida contro i ‘cugini’ romagnoli quando si attende uno stadio tutto esaurito complice la presenza del campione brasiliano.

Con lo Spezia l’ultimo sold out

Contro il Forlì dunque si supererà abbondantemente il tetto delle cinquemila presenze allo stadio con il sold out fatto registrare per il big match contro lo Spezia del 18 ottobre, 4973 spettatori, destinato a essere detronizzato dalla sfida di metà novembre. Nella giornata di oggi dovrebbero essere comunicate le modalità per la prevendita e scattare dunque la corsa ai biglietti per assistere a quella che si preannuncia come una giornata storica per il Ravenna e per la Serie C nel suo complesso.