Coppa Italia Serie C, date e orari dei quarti di finale: si gioca l'8 dicembre
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 09:04Serie C
autore Daniel Uccellieri
04.11.2026 09:04Serie C
La Lega Pro ha ufficializzato il programma dei quarti di finale: tutte le gare si disputeranno l'8 dicembre in gara unica.
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La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia Serie C, definendo gli accoppiamenti e gli orari delle quattro sfide che metteranno in palio l'accesso alle semifinali.
Gli incontri si disputeranno martedì 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata, con la formula della gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non sono previsti i supplementari: le squadre si giocheranno la qualificazione direttamente ai calci di rigore.
Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C
:
15.00 Potenza-Savoia
15.00 Carpi-Cittadella
16.00 Campobasso-Spezia
16.30 Altamura-Desenzano
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