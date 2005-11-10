La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride

Dal sogno all'incubo, da un primo tempo da squadra top a una ripresa da dimenticare. La Roma è uscita con le ossa rotte dalla sfida contro il Manchester United a Old Trafford e il rammarico è tantissimo, visto che all'intervallo i giallorossi si trovavano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Matias Soule e di Donyell Malen. Nel secondo tempo poi è arrivata la clamorosa rimonta firmata dal rigore di Bruno Fernandes e dalla doppietta di Cunha, una rimonta di una squadra che sembrava morta ma che ha poi reagito come nessuno poteva aspettarsi.

Il commento di Gasperini nel post gara

Dopo la partita, Gian Piero Gasperini, ha analizzato così il secondo tempo: "Loro non avevano più niente da perdere e hanno pressato alto, ma ci poteva stare. Dovevamo giocare in modo diverso e sfruttare anche le palle lunghe, ma non riuscivamo a tenere i loro riferimenti. Forse dovevamo ricorrere agonisticamente a qualche contrasto in più abbiamo subito il loro slancio amplificato dal rigore e dall'episodio del 2-2. Questo ci ha impedito di portare in porto la partita".

La classifica adesso si complica

Questo ko, sommato al pareggio all'esordio contro il Fenerbahce, alla sconfitta contro il Real Madrid alla seconda giornata e alla vittoria contro lo Slovan Bratislava di due settimane fa, vede la Roma a quota quattro punti in altrettante gare disputate. Un bottino che non fa vivere sonni tranquilli, pensando anche che dopo la sosta il primo ostacolo sarà il Paris Saint-Germain, a Parigi. I giallorossi adesso sono al diciannovesimo posto, in attesa delle gare di oggi, e la classifica non sorride, con l'obiettivo che resta comunque sempre lo stesso: arrivare tra le prime ventiquattro.