Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci

L’Assemblea degli Azionisti della Juventus si è riunita ed ha preso una serie di decisioni molto importanti per il futuro della società. Il passaggio fondamentale, da che mondo è mondo, è il bilancio e l’esercizio della stagione 2025/26 si è chiuso in rosso per i bianconeri. Non è una novità. Meno 66 milioni di euro, recita così il rendiconto legato alla scorsa stagione. Mancano due voci fondamentali: gli introiti garantiti dalla qualificazione alla Champions League e diversi milioni di euro sulle cessioni.

Aumento di capitale da 250 milioni di euro

Per questo è pronta l’ennesima iniezione nelle casse della Vecchia Signora: nella presentazione conclusiva di ciò che è stato oggetto di dibattito dell’assemblea, si nota la segnalazione sui 250 milioni di euro di aumento di capitale, un tetto massimo che il CdA potrà raccogliere - almeno non prima del prossimo bilancio - per far fronte a mancanze di liquidità anche nel prossimo futuro: d’altronde la Champions, se non la giochi, non ti dà neanche i suoi ricchi bonus partita o qualificazione. Fondi, tra l’altro, che non saranno destinati al mercato: è specificato.

Carnevali punta sui giovani, contro gli sprechi

Tra gli altri, fresco di conferma nel ruolo di AD e DG, ha parlato anche Giovanni Carnevali. Il dirigente ha preferito mantenere un profilo basso e a contatto con la realtà, ‘alzando la voce’ sull’attenzione verso i giovani e lanciando messaggi più tendenti alla spending review che alle vacche grasse, specificando che “compreremo chi potremo”. Con parole comunque volte alla vittoria e a un’anima italiana: tutti buoni propositi, il presente dice però che la Juventus sta attraversando un momento di difficoltà. L’ennesimo. Non è il primo, ma sarà l’ultimo?