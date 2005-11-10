Fantacalcio, gli indizi della 10ª giornata: i migliori della giornata
Luca Di Leonardo
La decima giornata al fantacalcio è andata in archvio con diversi indizi (positivi) per le prossime giornate in Serie A.
PORTA
Skorupski (Bologna-Monza): para il rigore a Cutrone e salva la vittoria del Bologna. Fantavoto 9.
Daffara (Atalanta-Parma): uno dei protagonisti della vittoria a Bergamo. Tiene la propria porta imbattuta e si candida a essere il portiere titolare dei ducali. Fantavoto 7.
DIFESA
MIranda (Bologna-Monza): è ritornato il motorino della fascia sinistra del Bologna con 4 assist consecutivi su 5 totali in 9 presenze. Fantavoto 8.
Valdepenas (Sassuolo-Firoentina): deve guadagnarsi la fiducia di Vanoli dopo l'exploit di Joao Mario. Trova il primo gol della stagione alla settima presenza in Serie A. Fantavoto 9,5.
CENTROCAMPO
Isaksen (Lazio-Cagliari): sta vivendo il migliore inizio di stagione da quando gioca alla Lazio. 4 gol e 1 assist nelle ultme 5 presenze. Fantavoto 10.5.
Moreira (MIlan-Inter): miglior giocatore di giornata dopo la doppietta e l'assist nel derby. 4 gol e 3 assist nelle prime 6 gare in Serie A. Fantavoto 12.5.
ATTACCO
Laurientè (Sassuolo-Firoentina): primi 2 gol in campionato, Il Sassuolo e i fantallenatori hanno bisogno del ritorno del miglior Laurientè. Fantavoto 14.
Lontani (Atalanta-Parma): terzo gol in campionato per il talento dei ducali classe 2008. Fantavoto 10.