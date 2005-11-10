Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"

Jacopo Martini, centrocampista della Carrarese, è intervenuto ai canali ufficiali del club apuano:

“A Verona abbiamo iniziato la partita con il giusto atteggiamento, purtroppo però contro squadre di livello come l'Hellas paghi ogni minima disattenzione e loro sono stati scaltri e cinici nel punirci per ogni nostro errore.

Ad ogni modo, la sfida di domenica appartiene già al passato: ora è il momento di tornare a lavoro e concentrarci su quella che sarà la prossima sfida di campionato, ovviamente analizzando gli errori commessi con l'obiettivo di migliorare, rendendoli costruttivi.

Nel prossimo turno ospiteremo la Sampdoria, una squadra forte e blasonata reduce da un successo in campionato che certamente avrà ridato fiducia all'ambiente, ma nonostante ciò, noi dovremmo approcciare anche questa partita con il piglio giusto, consapevoli dei nostri mezzi e vogliosi di lottare davanti ai nostri tifosi alla ricerca di un risultato positivo. Per quanto riguarda il piano personale: dopo questi primi mesi a Carrara non posso che essere estremamente soddisfatto di questa scelta: qui ho trovato un gruppo sano che mi ha accolto a braccia aperte sin dal primo giorno, dandomi modo sin da subito di sentirmi a casa, ed è anche per questo che sinceramente non ho obiettivi personali legati alle presenze o ai goal per la stagione, ma solo tanta voglia di aiutare la squadra, quando sarà il mio momento, a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali.”