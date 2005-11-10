AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto

Si separano le strade dell'AlbinoLeffe e di Fabrizio Franchini. Il club seriano ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 2005, ringraziandolo per il percorso in bluceleste e augurandogli il meglio per il futuro.

Ufficiale, Franchini lascia l'AlbinoLeffe: risolto il contratto

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fabrizio Franchini, centrocampista classe 2005.

A Fabrizio, protagonista nel Settore Giovanile seriano e con la Prima Squadra – tre presenze in Serie C Sky Wifi 2025/26 -, un caloroso ringraziamento per impegno, professionalità e senso di appartenenza dimostrati in bluceleste e un sincero augurio per un roseo futuro personale e professionale.