AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto

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AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contrattoUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:32Serie C
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03.11.2026 18:32Serie C
Risoluzione consensuale tra l'AlbinoLeffe e Fabrizio Franchini, centrocampista classe 2005, protagonista nel settore giovanile e con tre presenze in Serie C.
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Si separano le strade dell'AlbinoLeffe e di Fabrizio Franchini. Il club seriano ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 2005, ringraziandolo per il percorso in bluceleste e augurandogli il meglio per il futuro.
Ufficiale, Franchini lascia l'AlbinoLeffe: risolto il contratto
U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fabrizio Franchini, centrocampista classe 2005.
A Fabrizio, protagonista nel Settore Giovanile seriano e con la Prima Squadra – tre presenze in Serie C Sky Wifi 2025/26 -, un caloroso ringraziamento per impegno, professionalità e senso di appartenenza dimostrati in bluceleste e un sincero augurio per un roseo futuro personale e professionale.
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