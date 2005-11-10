Camarda gioca poco, il Milan pensa al prestito: il Pisa si candida, pure 2 club di A su di lui

Francesco Camarda è il futuro del Milan, almeno questo è quello che è più volte emerso dalle parole di Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Il problema è che l'attaccante non gioca neanche quando Goncalo Ramos siede in panchina e per il suo futuro è un problema grosso, soprattutto considerando l'età che ha. I rossoneri stanno così pensando a prestarlo per 6 mesi per permettergli di trovare continuità.

Sono 3 le pretendenti

In Serie A gli occhi di Monza e Frosinone sono su di lui da tempo, ma non è assolutamente da scartare l'ipotesi che porta al Pisa, come riportato da Tuttosport. In Serie B l'impiego da titolare sulla carta non è in discussione e le pressioni potrebbero essere minori. La speranza, nel caso in cui la trattativa vada in porto, è che possa compiere lo stesso percorso di Pio Esposito, oggi fondamentale per l'Inter.