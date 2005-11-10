Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Daniel Uccellieri
Steven Nador, difensore del Modena, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Virtus Entella:
"A Chiavari ci aspetta una partita difficile, soprattutto per le caratteristiche del campo e per l'ambiente. L'Entella è una buona squadra, che in casa riesce sempre a esprimersi bene. Il terreno sintetico è diverso da quello a cui siamo abituati, anche se personalmente lo considero migliore rispetto a quello di Carrara. Dovremo adattarci e cercare di conquistare la vittoria".
Il rammarico per il pareggio con il Mantova
"Contro il Mantova c'è sicuramente rammarico, perché abbiamo disputato una buona partita e credo meritassimo i tre punti. Purtroppo abbiamo subito il pareggio, lasciando per strada due punti, ma dobbiamo guardare avanti".
La crescita personale e la fiducia del mister
"A livello personale sento di essere cresciuto molto. Avevo bisogno di maturare e adattarmi, mentre oggi mi sento bene e soprattutto avverto la fiducia del mister. Questo mi permette di giocare con maggiore sicurezza e di provare anche qualche giocata in più.
Portare palla e avanzare dalla difesa è una qualità che ho sempre avuto, ma ora riesco a sfruttarla con più convinzione. Naturalmente dipende anche dalle situazioni di gioco, dalla disposizione della squadra e degli avversari. Il mister ci dà le indicazioni tattiche, poi siamo noi a dover interpretare le situazioni in campo".
L'intesa con Folino e il confronto con Belotti
"Mi trovo molto bene con Folino, così come con gli altri compagni. È un giocatore forte e con calciatori di qualità diventa più semplice trovare subito la giusta intesa. Il nostro affiatamento è importante per il rendimento della squadra.
Se dovessi affrontare Belotti da avversario? È un attaccante molto forte, che segna tanti gol, ma cercherei di marcarlo come faccio con tutti gli altri. Non cambierei il mio modo di giocare in base all'avversario. Fortunatamente è un nostro compagno e in allenamento abbiamo già occasione di confrontarci".
L'esperienza con la nazionale del Togo
"Non ho mai vissuto in Togo, ma l'esperienza con la nazionale è molto importante per la mia crescita. Mi permette di confrontarmi con giocatori di qualità che militano in campionati diversi e di acquisire maggiore esperienza a livello internazionale. Sono situazioni che mi aiutano anche quando torno a giocare con il Modena".
La vita fuori dal campo
"Fuori dal campo conduco una vita tranquilla. Mi piace giocare alla Play, trascorrere del tempo a casa e sentire la famiglia e gli amici". Le sue parole riportate da Parlandodisport.it.