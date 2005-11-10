Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"

Steven Nador, difensore del Modena, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Virtus Entella:

"A Chiavari ci aspetta una partita difficile, soprattutto per le caratteristiche del campo e per l'ambiente. L'Entella è una buona squadra, che in casa riesce sempre a esprimersi bene. Il terreno sintetico è diverso da quello a cui siamo abituati, anche se personalmente lo considero migliore rispetto a quello di Carrara. Dovremo adattarci e cercare di conquistare la vittoria".

Il rammarico per il pareggio con il Mantova

"Contro il Mantova c'è sicuramente rammarico, perché abbiamo disputato una buona partita e credo meritassimo i tre punti. Purtroppo abbiamo subito il pareggio, lasciando per strada due punti, ma dobbiamo guardare avanti".

La crescita personale e la fiducia del mister

"A livello personale sento di essere cresciuto molto. Avevo bisogno di maturare e adattarmi, mentre oggi mi sento bene e soprattutto avverto la fiducia del mister. Questo mi permette di giocare con maggiore sicurezza e di provare anche qualche giocata in più.

Portare palla e avanzare dalla difesa è una qualità che ho sempre avuto, ma ora riesco a sfruttarla con più convinzione. Naturalmente dipende anche dalle situazioni di gioco, dalla disposizione della squadra e degli avversari. Il mister ci dà le indicazioni tattiche, poi siamo noi a dover interpretare le situazioni in campo".

L'intesa con Folino e il confronto con Belotti

"Mi trovo molto bene con Folino, così come con gli altri compagni. È un giocatore forte e con calciatori di qualità diventa più semplice trovare subito la giusta intesa. Il nostro affiatamento è importante per il rendimento della squadra.

Se dovessi affrontare Belotti da avversario? È un attaccante molto forte, che segna tanti gol, ma cercherei di marcarlo come faccio con tutti gli altri. Non cambierei il mio modo di giocare in base all'avversario. Fortunatamente è un nostro compagno e in allenamento abbiamo già occasione di confrontarci".

L'esperienza con la nazionale del Togo

"Non ho mai vissuto in Togo, ma l'esperienza con la nazionale è molto importante per la mia crescita. Mi permette di confrontarmi con giocatori di qualità che militano in campionati diversi e di acquisire maggiore esperienza a livello internazionale. Sono situazioni che mi aiutano anche quando torno a giocare con il Modena".

La vita fuori dal campo

"Fuori dal campo conduco una vita tranquilla. Mi piace giocare alla Play, trascorrere del tempo a casa e sentire la famiglia e gli amici". Le sue parole riportate da Parlandodisport.it.