Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19Serie B
04.11.2026 00:19Serie B
Fonti preferite
Steven Nador, difensore del Modena, presenta la sfida con l'Entella e racconta la propria crescita: "Sento la fiducia del mister".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Steven Nador, difensore del Modena, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Virtus Entella:

"A Chiavari ci aspetta una partita difficile, soprattutto per le caratteristiche del campo e per l'ambiente. L'Entella è una buona squadra, che in casa riesce sempre a esprimersi bene. Il terreno sintetico è diverso da quello a cui siamo abituati, anche se personalmente lo considero migliore rispetto a quello di Carrara. Dovremo adattarci e cercare di conquistare la vittoria".

Il rammarico per il pareggio con il Mantova

"Contro il Mantova c'è sicuramente rammarico, perché abbiamo disputato una buona partita e credo meritassimo i tre punti. Purtroppo abbiamo subito il pareggio, lasciando per strada due punti, ma dobbiamo guardare avanti".

La crescita personale e la fiducia del mister

"A livello personale sento di essere cresciuto molto. Avevo bisogno di maturare e adattarmi, mentre oggi mi sento bene e soprattutto avverto la fiducia del mister. Questo mi permette di giocare con maggiore sicurezza e di provare anche qualche giocata in più.

Portare palla e avanzare dalla difesa è una qualità che ho sempre avuto, ma ora riesco a sfruttarla con più convinzione. Naturalmente dipende anche dalle situazioni di gioco, dalla disposizione della squadra e degli avversari. Il mister ci dà le indicazioni tattiche, poi siamo noi a dover interpretare le situazioni in campo".

L'intesa con Folino e il confronto con Belotti

"Mi trovo molto bene con Folino, così come con gli altri compagni. È un giocatore forte e con calciatori di qualità diventa più semplice trovare subito la giusta intesa. Il nostro affiatamento è importante per il rendimento della squadra.

Se dovessi affrontare Belotti da avversario? È un attaccante molto forte, che segna tanti gol, ma cercherei di marcarlo come faccio con tutti gli altri. Non cambierei il mio modo di giocare in base all'avversario. Fortunatamente è un nostro compagno e in allenamento abbiamo già occasione di confrontarci".

L'esperienza con la nazionale del Togo

"Non ho mai vissuto in Togo, ma l'esperienza con la nazionale è molto importante per la mia crescita. Mi permette di confrontarmi con giocatori di qualità che militano in campionati diversi e di acquisire maggiore esperienza a livello internazionale. Sono situazioni che mi aiutano anche quando torno a giocare con il Modena".

La vita fuori dal campo

"Fuori dal campo conduco una vita tranquilla. Mi piace giocare alla Play, trascorrere del tempo a casa e sentire la famiglia e gli amici". Le sue parole riportate da Parlandodisport.it.

Articoli correlati

Immagine news 1
Modena, Nador: "Grande prestazione ma senza risultato. Ora testa alla Reggiana"
Immagine news 2
Dall'avanzamento di Nador a Zanimacchia e Imputato. Sottil studia le alternative in mezzo
Immagine news 3
Venezia-Modena 0-2, le pagelle: Adorante in ombra, De Luca dominante

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
00:19 Serie B
Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Ieri
Immagine news 2
22:48 Serie B
Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine news 3
22:19 Serie B
Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine news 4
22:04 Serie B
Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine news 5
21:34 Serie B
Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine news 6
21:19 Serie B
Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Immagine news 7
19:48 Serie B
Palermo, tegola Bani e Pierozzi: lesione per il capitano, l'esterno si opera
Immagine news 8
19:33 Serie B
Modena, frattura del setto nasale per Consiglio: intervento riuscito
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.1 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
Immagine top news n.2 Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci
Immagine top news n.3 Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo
Immagine top news n.4 Feyenoord-Inter 0-3, le pagelle: Dimarco, chi si rivede! Il miglior Spence, Zielinski velenoso
Immagine top news n.5 A Rotterdam l'Inter torna famelica e compatta: convincente 3-0 al Feyenoord
Immagine top news n.6 Roma, Vasquez tra i pali. D'Amico: "Fiducia in lui, tranquilli che possa fare bene"
Immagine top news n.7 Juve, via libera all'aumento di capitale: il CdA potrà decidere quando attivarlo. Ecco come funziona
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
Immagine box news Serie A Udinese, Zanetti sorride: Solet recupera per il Venezia. Ancora out Zanoli
Immagine box news Serie A Juventus, Cassano rapito da Alajbegovic: "Lo dico oggi: ha più qualità di Yildiz"
Immagine box news Serie A Como diverso ora, Fabregas: "Stiamo creando una mentalità. Lottiamo sempre per vincere"
Immagine box news Serie A Feyenoord, Valente: "Sconfitta giusta, l'Inter è stata semplicemente molto più forte di noi"
Immagine box news Serie A Champions League, 9 squadre su 18 non segnano. Manchester United-Roma fa eccezione
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Immagine box news Serie B Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio