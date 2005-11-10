Chivu avvisa l'Inter: "Col Como gara ostica, affronteremo una squadra di un certo valore"

Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di Inter Tv, ha analizzato la vittoria per 3-0 della sua Inter in casa del Feyenoord. "Siamo una squadra seria, che reagisce alle difficoltà come ha sempre fatto", ha esordito il tecnico nerazzurro. "I ragazzi danno sempre il massimo, consapevoli di quello che è il loro valore e cercano di portarlo avanti con determinazione".

Sul big match col Como: "È una gara di campionato contro una squadra di un certo valore. Sappiamo che è una partita ostica, adesso godiamoci quello che abbiamo ottenuto stasera e poi ci sarà tempo per pensare al Como".

Le parole di Chivu in conferenza stampa

In conferenza mister Cristian Chivu ha invece aggiunto: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e li abbiamo portati in campo. Ciò non vuol dire che non abbiamo fatto bene fin qui, abbiamo sempre provato a essere la nostra versione migliore, ci siamo riusciti per intensità e organizzazione e tutto ciò che serviva fare in una partita importante su un campo non facile. Tutto il mondo Inter, la società, la proprietà, è consapevole del valore che ha questa squadra, da anni cerchiamo di riportare l’Inter a livelli alti. Su questo non ci sono mai stati dubbi da parte nostra".