Juventus, Yildiz punta il Monza a metà dicembre. E la Turchia lo convoca per la sosta

Kenan Yildiz continua a lavorare per recuperare dall'infortunio al piede sinistro. Dopo l'ultimo controllo di venerdì, l'esterno della Juventus sarà protagonista in pianta stabile alla Continassa per completare l'iter prestabilito e presentarsi in forma smagliante al rientro in gruppo. Il dolore è sempre più sopportabile, le risposte negli ultimi test fisici sono state eccellenti, tanto da spingere lo staff medico a dare l'ok per il suo ritorno in campo nella prima metà della prossima settimana.

Quando sarà in campo

Yildiz avrà bisogno di un altro mese, non accelererà o rischierà per esserci prima del 14 dicembre contro il Monza. Quella è la data cerchiata in rosso, anche se le speranze di averlo per Udine o la trasferta di Bucarest non sono del tutto svanite. In tutto questo c'è anche la Nazionale, con il nuovo ct turco Yalcin che ha espresso il desiderio di conoscere il gruppo squadra, infortunati compresi, nel ritiro pre-Nations League: lo juventino è orientato, in accordo con il club, a presentarsi.