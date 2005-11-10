Lazio, doppio rientro a Napoli? Gattuso può ritrovare due possibili titolari

La Lazio potrebbe ritrovare due pedine importanti in vista della trasferta di domenica contro il Napoli. Il primo a sperare nel rientro è Adam Marusic, che nella giornata di ieri si è sottoposto a un test presso l'Isokinetic per valutare le condizioni del quadricipite sinistro. Il terzino montenegrino è fermo dal 24 agosto, quando si infortunò durante la prima giornata di campionato contro il Bologna, dopo una scivolata su Cambiaghi. I tempi di recupero si sono progressivamente allungati, ma adesso il giocatore sembra vicino al ritorno. Già da oggi, alla ripresa degli allenamenti a Formello, potrebbe essere nuovamente aggregato al gruppo.

Marusic verso la convocazione: possibile panchina contro il Napoli

L'obiettivo del montenegrino - si legge su La Gazzetta dello Sport - è tornare tra i convocati per la sfida del Maradona, anche se inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina. Marusic ha ricevuto anche la chiamata della nazionale del Montenegro per gli impegni di novembre, alla quale potrà rispondere soltanto in caso di pieno recupero. Un altro possibile rientro riguarda Nicolò Rovella, indisponibile dalla seconda giornata di campionato e candidato a ritrovare un posto tra le alternative a disposizione.

Zaccagni non preoccupa, Gudmundsson ancora indisponibile

Non sembrano esserci particolari problemi per Mattia Zaccagni, che nella partita contro il Cagliari ha rimediato una botta alla coscia. Le sue condizioni non destano preoccupazione in vista dell'impegno contro il Napoli. Discorso diverso per Gudmundsson, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio alla spalla riportato con la nazionale islandese: il suo recupero è slittato a dopo la sosta per le nazionali.