Il Como spende, il Lens vende: due modelli opposti per arrivare in Champions League

Questa sera si conclude la due giorni della 4^ giornata di Fase Campionato per la Champions League e in rappresentanza della Serie A scende in campo anche il Como, impegnato nella sfida dello stadio Bollaert-Delelis, campo dei francesi del Lens.

Lens e Como, delle gestioni agli antipodi

I lariani e i francesi tra l'altro sono due squadre che, pur partecipando entrambe a questa edizione della Champions League, perseguono modelli di business e di gestione della società opposti, anche e soprattutto osservando l'utilizzo che viene fatto del calciomercato. Per il Como è un'occasione per aumentare il valore assoluto già elevato del gruppo e di inserire nuovi acquisti da regalare a Fabregas, senza paura di aprire il portafogli; per il Lens, invece, è il momento in cui inventarsi il modo di raggranellare più milioni di euro possibili, buttandosi sulle cessioni.

Due mercati in attivo contro due in passivo

Per capire meglio, basta osservare il saldo recente delle due realtà nel calciomercato. Quest'estate il Lens ha acquistato per 27 milioni di euro (l'acquisto più oneroso è stato quello di Titraoui, preso dallo Charleroi per 8 milioni), cedendo invece per oltre 71, in larga parte grazie alla super vendita di Sangaré al Brentford per quasi 50 milioni. Il Como invece ha aperto il portafogli per oltre 120 milioni (la metà solo per confermare Nico Paz dal Real Madrid), vendendo per appena 20. L'anno precedente, quello dell'effettiva qualificazione sul campo alla Champions, i biancoblù hanno registrato un passivo di mercato di oltre 110 milioni. Di contro il club di Ligue 1 ha chiuso invece a più 45.