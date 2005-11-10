Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata

Sono quattro le sanzioni nei confronti di dirigenti e allenatori stabilite dal Giudice Sportivo dopo la 12ª giornata di Serie C. Il provvedimento più rilevante riguarda Raffaele Vrenna, dirigente del Crotone, inibito fino al 10 novembre. Una giornata di squalifica, invece, per tre allenatori: Daniele De Vezze del Potenza e Vincenzo Maiuri e Felice Scotto del Sorrento.

Dirigenti espulsi

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 10 novembre 2026 per Raffaele Vrenna del Crotone. Al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, il dirigente ha avuto un comportamento antisportivo nei confronti di Daniele De Vezze, urlandogli contro. Per evitare che la situazione degenerasse è stato necessario l'intervento di alcuni dirigenti.

Allenatori espulsi

Una giornata di squalifica per Daniele De Vezze del Potenza, protagonista dello stesso episodio con Vrenna. Anche il tecnico ha urlato nei confronti del dirigente avversario al termine del primo tempo, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati.

Stop di un turno anche per Vincenzo Maiuri e Felice Scotto, entrambi allenatori del Sorrento. Il primo è stato sanzionato per aver protestato nei confronti della quaterna arbitrale al 51' del secondo tempo, entrando per circa un metro sul terreno di gioco. Scotto, invece, ha ricevuto la squalifica per aver protestato vivacemente contro l'arbitro durante il rientro negli spogliatoi tra primo e secondo tempo.