Serie B, classifiche a confronto: Mantova a quota +13. Passivo pesante per tre club

La 10ª giornata di Serie B conferma il momento estremamente positivo del Palermo, sempre più protagonista in vetta alla classifica. I rosanero hanno raggiunto quota 26 punti, migliorando di dieci lunghezze il bottino conquistato nello stesso momento della passata stagione. Il dato più significativo del confronto riguarda però il Mantova, che con 18 punti ha fatto registrare un incremento di ben 13 rispetto al campionato 2025/2026. Numeri che raccontano due percorsi di crescita importanti, mentre sul versante opposto spiccano le difficoltà di Cesena, Juve Stabia e Catanzaro.

Palermo a +10, ma il Mantova fa ancora meglio

Partendo dalla capolista, il Palermo è passato dai 16 punti della decima giornata dello scorso campionato agli attuali 26. Un miglioramento di dieci lunghezze che certifica la solidità del percorso della formazione rosanero, oggi al comando con sei punti di vantaggio sul Modena, secondo a quota 20. I canarini, al contrario, hanno perso un punto rispetto al precedente torneo, quando dopo dieci giornate avevano raccolto 21 punti. La crescita più importante appartiene comunque al Mantova. I virgiliani hanno raggiunto quota 18, ben tredici punti in più rispetto ai cinque conquistati un anno fa. Un salto in avanti significativo, che li colloca al quarto posto e li rende la formazione con il saldo positivo più alto dell'intera graduatoria. Alle loro spalle si distingue anche il Südtirol, salito a 14 punti con un miglioramento di quattro lunghezze.

Segnali incoraggianti arrivano inoltre dall'Avellino, passato da 13 a 15 punti (+2), dal Padova e dalla Sampdoria, entrambe con un saldo positivo di un punto. La Virtus Entella, invece, mantiene esattamente lo stesso rendimento della passata stagione: dieci punti dopo dieci giornate.

Cesena e Juve Stabia, -6 o peggio: Catanzaro in difficoltà

Sul fronte opposto, il dato più preoccupante riguarda il Cesena, che ha raccolto appena 12 punti, otto in meno rispetto ai 20 della precedente stagione. Una flessione significativa per i romagnoli, che condividono il bilancio peggiore con la Juve Stabia e il Catanzaro, entrambe a -6.

Per le Vespe è necessario fare una precisazione: i nove punti attualmente presenti in classifica comprendono una penalizzazione di quattro punti inflitta dalla Giustizia Sportiva. Senza la sanzione, il bottino sarebbe di 13 punti e il confronto con la passata stagione evidenzierebbe un saldo negativo di due lunghezze anziché sei.

Non sono particolarmente positivi neppure i numeri della Carrarese, che registra quattro punti in meno, e dell'Empoli, fermo a un saldo di -3. Il Modena, come detto, perde invece una sola lunghezza rispetto al precedente campionato.

Serie B - Classifiche a confronto

Palermo 26 (+10)

Modena 20 (-1)

Ascoli 19 (lo scorso anno in Serie C)

Mantova 18 (+13)

Avellino 15 (+2)

Benevento 15 (lo scorso anno in Serie C)

Hellas Verona 15 (lo scorso anno in Serie A)

Pisa 15 (lo scorso anno in Serie A)

Padova 14 (+1)

Südtirol 14 (+4)

Cremonese 12 (lo scorso anno in Serie A)

Cesena 12 (-8)

Arezzo 11 (lo scorso anno in Serie C)

Virtus Entella 10 (=)

Carrarese 10 (-4)

Juve Stabia 9° (-6)

Vicenza 9 (lo scorso anno in Serie C)

Empoli 8 (-3)

Sampdoria 8 (+1)

Catanzaro 6 (-6)

° penalizzazione di quattro punti inflitta dalla Giustizia Sportiva