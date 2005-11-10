De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"

A Maracanà, trasmissione del pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto mister Roberto De Cosmi, che ha parlato inizialmente del momento dell'Atalanta: "Sono dei principi completamente diversi, serve una adattamento dei giocatori e non è semplice. Quando giochi in una certa maniera e cambi, si crea una frattura in certi casi. Al netto anche degli infortuni che ci sono".

Cragnotti rivede in questa Lazio quella di Zeman:

"No, è un momento che la squadra sta vivendo. Sono due modi di calcio diverso. I risultati ti danno energie, ma mi sembra una squadra diversa. E' un 4-3-3 con principi diversi. La squadra di Gattuso ama variare, a equilibrio, quella di Zeman ne aveva di meno. Di sicuro ora la Lazio esprime un calcio propositivo e pratico. Mi ricorda più quella di Pioli".

Il tutto mentre continua la protesta dei tifosi:

"Ci sono calciatori professionisti, il pubblico ti sposta gli equilibri. Per me non è facile da riequilibrare .a questione, la vedo difficile. Un passo deve essere fatto, serve buonsenso. Serve che il pubblico si avvicini".