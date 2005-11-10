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Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
ieri alle 23:06Serie A
03.11.2026 23:06Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta terribile per la Roma a Old Trafford contro il Manchester United. Dallo 0-2 del primo tempo al 3-2 finale, con Cunha man of the match nella gara di Champions League.

LE PAGELLE DEL MANCHESTER UNITED
(di Paolo Lora Lamia)

Lammens 6 - Poche responsabilità sui due gol, quantomeno evita che il passivo sia più pesante con una bella parata su Malen a un soffio dall'intervallo. Una parata che, visto quello che accade nella ripresa, si rivela estremamente decisiva.

Yoro 5,5 - Una bella chiusura su Mora nella parte finale del primo tempo è l'unica nota lieta di un avvio di grande difficoltà. Meno sollecitato dopo l'intervallo.

Maguire 6,5 - Gara dai due volti, per lui come per tanti altri compagni. Si esalta nella bolgia del secondo tempo, anche con qualche intervento al limite.
Dall'88' De Ligt sv.

Heaven 5 - Timido nella protezione della sua area. In una prova da horror, spicca in negativo per aver causato il rigore del raddoppio avversario.
Dal 75' Martinez 6 - Porta lucidità in un quarto d'ora finale molto caldi in cui non tutti ne hanno a sufficienza.

Dalot 5 - Nella sua zona lascia voragini clamorose, con cui un ispirato Soulé va a nozze come quando sblocca la gara. Negativo soprattutto nei primi 45 minuti.

Baleba 5,5 - Mette in campo un po' più di brio rispetto ai compagni dopo lo 0-2, ma la sua prova resta comunque insufficiente. Sfortunatissimo ad inizio ripresa, che per lui termina dopo pochi minuti per infortunio.
Dal 51' Tielemans 6,5 - Ottimo impatto sulla partita, dando maggiore ordine e dinamismo alla squadra quando ha la palla tra i piedi.

Mainoo 6 - La diga formata con Baleba fa acqua da tutte le parti nelle prima battute di gioco, contro una Roma aggressiva e ben organizzata. Migliora con il trascorrere del match.

Diallo 5,5 - I suoi soliti guizzi partendo dall'esterno si vedono veramente a fatica. Rispetto ad altri compagni, non partecipa in modo così attivo alla rimonta.
Dal 75' Lacey 7 - Sfrutta la chance nel migliore dei modi. Crea il panico sulla destra e serve a Cunha il pallone del 3-2.

Bruno Fernandes 7,5 - La sua prestazione da leader è un diesel: arruffona nel primo tempo ed esaltante nel secondo. Avvia la rimonta su rigore e poi serve a Cunha la palla che porta al pari.
Dall'88' Mount sv.

Cunha 8 - L'uomo del match. Probabilmente la partita più scintillante della sua carriera, certamente per importanza. Nella ripresa fa tutto lui: si conquista il rigore poi trasformato da Bruno Fernandes e manda in delirio l'Old Trafford con una sontuosa doppietta. Per non farsi mancare nulla, lascia anche i suoi in 10 all'inizio del recupero.

Mbeumo 6 - Si alterna tra il ruolo di punta e quello di componente del trio sulla trequarti, non riuscendo ad incidere in nessuna delle due posizioni. Almeno nel primo tempo, mentre nel secondo è molto più pungente. Che non sia la sua serata lo si vede sul doppio palo poco dopo il rigore dell'1-2.

Allenatore: Carrick 7 - Nella serata che poteva affondarlo definitivamente forse dà il via ad un nuovo capitolo della sua avventura a Manchester. Ribalta la squadra dopo l'intervallo, azzeccando anche i cambi.

LE PAGELLE DELLA ROMA

(di Lorenzo Di Benedetto)

Vasquez 6 - Para il rigore a Bruno Fernandes che l'arbitro però fa ripetere. Sarebbe stata una serata da eroe e invece diventa un incubo per i tre gol subiti. Forse avrebbe potuto fare di più sull'ultimo, ma il tiro di Cunha era potetissimo.

Mancini 6 - Attentissimo in difesa e attaccante aggiunto nel primo tempo. Nella ripresa non spinge perché lo United alza il baricentro ma esce comunque quando la Roma era ancora in vantaggio.
Dal 76' Ghilardi sv.

Balerdi 4,5 - Qualche indecisione nei primi 45 minuti ma anche chiusure da vero leader difensivo. Nel secondo tempo prima sale in cattedra con interventi decisivi ma poi compie un errore imperdonabile che spiana la strada alla rimonta dello United. Impreciso anche nell'azione che porta al 3-2.

Hermoso 6 - Si vede meno in fase offensiva ma in quella difensiva fa sempre il suo compito senza sbavature. Esce stremato e come detto per Mancini, non partecipa al finale dove i Red Devils rimontano.
Dal 76' Ndicka sv.

Rensch 6 - Contribuisce con alcune accelerazioni all'ottimo avvio della Roma. Pressa alto come chiede Gasperini ma poi è costretto ad abbandonare il campo dopo poco più di 20 minuti per un problema muscolare.
Dal 21' Lulli 5,5 - Entra e inizia a pedalare sulla corsia destra. Soffre i ritmi forsennati della ripresa: forse gare come questa sono ancora troppo per un giovane come lui.

Cristante 5 - Sempre nel vivo del gioco. Ha la colpa di entrare in anticipo in area di rigore causando la ripetizione del calcio di rigore che Vasquez aveva parato. Da lì parte la rimonta dello United.

De Roon 6 - Gasperini lo ha voluto fortemente e dopo appena due mesi è già una pedina fondamentale. Va in difficoltà, come tutta la squadra, nel finale.

Wesley 6 - Sta benissimo fisicamente. Corre come un pazzo sulla sinistra e costringe agli straordinari gli avversari in ogni azione. Rischia di causare un rigore nel finale ma non è tra i peggiori.

Soule 7 - Prima il gol dello 0-1 con lo stop con il destro e il tiro secco sul primo palo con il sinistro, poi il rigore conquistato con la conclusione che trova la ribattuta con il braccio di Heaven. Primo tempo perfetto, nella ripresa soffre un po' quando lo United inizia a spingere.

Mora 6,5 - Perfetto il cambio di gioco che trova Soule solo per la rete dello 0-1. Si addormenta nel finale di tempo mancando una potenziale occasione per il tris. Ma prestazione comunque più che sufficiente.
Dal 46' Pisilli 5,5 - Paga l'inesperienza ed entra in campo nel momento in cui la partita cambia spartito. Non ha grosse colpe ma come detto per Pisilli forse è ancora immaturo per serate come queste.

Malen 6,5 - Nel primo tempo fa quello che vuole: prima realizza il rigore e poi sfiora il 3-0 con un tiro di destro che trova la risposta di Lammers. Nella ripresa cala ed esce avendo speso tutto quello che aveva.
Dal 78' Castro sv.

Allenatore: Gasperini 5 - Questa volta ha sbagliato i cambi. Uno su tutti: perché togliere Mora all'intervallo? Il messaggio che arriva, soprattutto allo United, è quello di una Roma che nel secondo tempo penserà soprattutto a gestire. E invece avrebbe dovuto dire ai suoi di continuare ad attaccare per uccidere sportivamente parlando i Red Devils.

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