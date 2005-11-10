Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata

Sono 11 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 12ª giornata di Serie C. Tre giocatori sono stati espulsi nel corso dell'ultimo turno e dovranno saltare una gara, mentre altri due sono stati fermati per doppia ammonizione. A questi si aggiungono sei calciatori sanzionati per recidività in ammonizione.

Calciatori espulsi

Una giornata di squalifica per Felice D'Amico della Folgore Caratese, che al termine della gara ha rivolto frasi irrispettose e offensive alla quaterna arbitrale, contestandone l'operato con atteggiamenti irriguardosi.

Stop di un turno anche per Mattia Piersanti della Vis Pesaro, che al 50' del secondo tempo ha raggiunto la tifoseria avversaria percorrendo la pista di atletica e rivolgendole gesti provocatori, prima di tornare a sostare dietro la porta.

Squalificato per una gara effettiva anche Stefano Negro del Casarano, espulso al 10' della ripresa per un fallo su un avversario che ha impedito una chiara occasione da rete.

Calciatori espulsi per doppia ammonizione

Una giornata di squalifica per Diego Borghini del Guidonia Montecelio e Francesco Fusco del Sorrento, entrambi fermati per doppia ammonizione.

Calciatori non espulsi

Sono invece sei i giocatori squalificati per recidività in ammonizione, dopo aver raggiunto la quinta sanzione:

- Fabio Desole (Carpi)

- Giulio Donati (Ravenna)

- Alessio Zini (Sambenedettese)

- Sean Parker (Sorrento)

- Alessio Maestrelli (Treviso)

- Alessandro Mercati (Union Brescia)