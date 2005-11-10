Inter, per il futuro si pensa anche all’attacco. Da Chiesa a Inacio, ecco tutte le possibili occasioni

La stagione dell’Inter è sicuramente molto intensa e dispendiosa ma la rosa al momento è ampia e proprio per questo in vista di gennaio non ci dovrebbero essere sorprese come ha spiegato anche Marotta ieri prima del match di Champions League contro il Feyenoord. In effetti in attacco con Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny la situazione è ampiamente sotto controllo. È altrettanto vero che se la situazione dovessero richiederlo l’Inter sarebbe pronta a intervenire anche prima. Nonostante questo, il presidente nerazzurro e Baccin in queste ultime ore hanno comunque fatto un punto della situazione anche per l’attacco del futuro. Per il prossimo anno ci sono varie strade. Come detto altre volte una possibilità potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa, sempre che il giocatore abbia voglia di tornare in Italia. Nell’ottica di un ringiovanimento della rosa le alternative sono altre.

Marotta e Massara stanno valutando opzioni molto interessanti. La prima è Samuele Inacio del Borussia Dortmund, sulle cui tracce c’è anche la Juventus.,Difficile però che il club tedesco lo lasci partire in estate se non davanti a cifre veramente alte. Un altro giocatore monitorato è sicuramente Mendy del Cagliari, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club rossoblù fino al 2032. Sempre tra i giovani emergenti c’è anche Robinson, fantasista del Monza ma qui la trattativa andrebbe fatta con il Southamptons proprietario del cartellino. Un’altra opzione da non sottovalutare è Raspadori. Insomma l’Inter è più che mai operativa, nei prossimi mesi la strategia sarà più chiara.