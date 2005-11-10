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L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
04.11.2026 00:49I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Problema di approccio? Difesa che fa acqua? Niente di tutto questo, non nella bolgia del De Kuip. La tana del Feyenoord fa più paura del Feyenoord stesso, regolato da un'Inter tosta, concentrata e decisa che prima sblocca il match e poi fa male ad ogni discesa, senza strafare.

Gran gol immediato di Bisseck, raddoppio del ritrovato Pio Esposito già nel primo tempo, tris gioiello di Zielinski ad inizio ripresa: l'Inter passa 3-0. Da segnalare anche uno Spence particolarmente ispirato, con Dimarco sulla fascia opposta che sembra essersi finalmente scosso.

Le scelte

Chivu sceglie di dare nuovamente fiducia a Spence sulla destra, con Dimarco rilanciato titolare sul fronte opposto. Rientra Pio Esposito in attacco, al fianco di Thuram, in mezzo Calhanoglu in regia, spalleggiato da Barella e Zielinski.

Gran gol di Bisseck all'8'

L'Inter parte con la concentrazione giusta. Bisseck trova il gran gol all'8': il tedesco riceve dall'angolo destro dell'area, si accentra e fa partire un sinistro preciso all'angolino. Dimarco ha voglia di scuotersi dal periodo no: sinistro deviato e parato da Ernst. Attivo Thuram, murato due volte al tiro.

Raddoppia Pio Esposito

L'Inter dopo i primi venti minuti allenta la pressione e il Feyenoord ne approfitta per spingere, appoggiandosi alle giocate di Moussa e Valente. Si crea qualche mischia pericolosa in area, in un caso serve l'uscita puntuale di Josep Martinez a chiudere lo stesso Moussa. Poi ecco il bis: tiro deviato di Spence, Pio Esposito colpisce di testa, palla che sbatte prima sulla traversa e poi oltre la linea. Zielinski va due volte vicino al terzo gol dalla distanza.

Fucilata di Zielinski

Nella ripresa si riparte con l'ennesima discesa di Spence e un destro pericoloso sul primo palo. Al 54' Zielinski porta palla e dai 20 metri scarica un sinistro micidiale: palo e gol, 3-0 per l'Inter. Pio ne fa un altro, su assist di Dimarco, ma c'è fuorigioco. Dopo la terza rete l'Inter fa sfuriare l'avversario fino alla trequarti, riuscendo spesso a ripartire. Dalle parti di Martinez arrivano solo tiri telefonati, Chivu ritrova la sua Inter.

Inter, Chivu: "Oggi la nostra miglior versione"

Cristian Chivu, tecnico del Feyenoord, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei suoi: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo ma non vuol dire che finora non avevamo fatto bene. Cosa è scattato dopo il derby? Oggi siamo stati la nostra miglior versione, su un campo non facile. Noi abbiamo sempre un confronto per correggere gli errori, a volte ci riesce meglio e a volte meno. Abbiamo capito le cose che ci riescono meno".

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