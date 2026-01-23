Regalo Sommer, pallonetto di Moreo da 35 metri: il Pisa gela San Siro, Inter subito sotto
Vantaggio a sorpresa del Pisa a San Siro. Mkhitaryan fa un retropassaggio che mette in difficoltà Sommer, il portiere ci mette del suo servendo Zielinski (peraltro marcato) in modo impreciso. La palla arriva a Moreo che da più di 30 metri colpisce di prima intenzione centrando i pali per il vantaggio della squadra di Gilardino dopo 11 minuti.
