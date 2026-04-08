1903-2026: buon compleanno Hellas Verona! 123 anni di gloria e una sofferenza che non spaventa

Buon compleanno Hellas Verona! La squadra gialloblu festeggia i 123 anni di storia. Tutto è partito quando, nel lontano 1903, il professore di greco Decio Corubolo ispirò un gruppo di studenti del Liceo Classico più antico d'Italia - lo Scipione Maffei di Verona - nel fondare una nuova squadra, l'Associazione Calcio Hellas.

Le origini

Ἑλλάς, Hellas, per ricordare l'antica Ellade, ovvero l'odierna Grecia. Simbolo del Classico e patria dello sport olimpico. Da allora l'Hellas ha costruito una storia unica e gloriosa, con un picco irripetibile avvenuto nella stagione 1984/85, anno della vittoria dello Scudetto di Bagnoli. L'unico vinto da una città che non sia Capoluogo di Regione e divenuto simbolo dell'affermazione delle piccole, fra le grandi. Da allora sono passati più di 40 anni e le uniche eccezioni a Juventus, Inter e Milan nell'aggiudicarsi il tricolore sono state Napoli, Sampdoria, Lazio e Roma.

La sofferenza che non spaventa

"Buon compleanno Vecchio Hellas", scrive il club gialloblu sui propri canali social. L'attutale ultimo posto in Serie A non inganni. Il tifoso gialloblu ha la pelle dura e il coro "Io credo, risorgerò" che riecheggia al Bentegodi e in trasferta nei momenti più duri di questa tribolata annata è la sintesi dell'ironia che non manca nemmeno ora. Ma anche dell'abitudine alla sofferenza, che non spaventa: la storia ha portato momenti di gioia unici, ma anche altri nei quali stare vicino alla squadra è stata una prova di fede non da poco, come nel caso del playout vinto nell'allora Serie C1, nell'annata 2007/2008.

Il futuro da scrivere

Manca solo la matematica a decretare la discesa in Purgatorio per una squadra che si è abituata bene, centrando sei salvezze consecutive dopo la promozione della stagione 2018/19. Una più miracolosa dell'altra considerando budget di partenza, monte ingaggi e aspettative, da Juric a Zanetti, passando per il duo Bocchetti-Zaffaroni. Il futuro è tutto da scrivere, a partire dalla permanenza di quello che oggi è considerato da molti come il vero punto di riferimento, il ds Sean Sogliano. Dopo i necessari confronti con la proprietà di Presidio Investors per capire i piani futuri il dirigente scioglierà le riserve sul proprio futuro, anche se continua ad avere un altro anno di contratto in essere. Solo poi si potrà ragionare sulla risalita, capire in che modo verrà costruita la rosa ed a quale staff tecnico affidarla. Con una certezza: il popolo gialloblu sarà ancora lì, al fianco della propria, squadra, unica nel suo genere.