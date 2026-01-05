Respinto il reclamo del Lecce, confermati i 2 turni di stop per Di Francesco
TUTTO mercato WEB
Il tecnico era stato espulso con il Como lo scorso 27 dicembre
(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Respinto il reclamo del Lecce e sono così confermate le due giornate di squalifica per Eusebio Di Francesco. È quanto ha deciso la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale.
Il tecnico giallorosso era stato sanzionato dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata in occasione della gara con il Como dello scorso 27 dicembre valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A. (ANSA).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile