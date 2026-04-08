Italiano: "Emery mostro sacro. Castro? Se lavora così, il Dio del calcio lo gratificherà"

Chi non sta trovando il gol da diverso tempo nel Bologna è Santiago Castro, che spera però di segnare domani contro l'Aston Villa. A questo proposito Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, ha spiegato: "Nell'ultimo periodo sta arrivando sottoporta, ma non sta avendo concretezza e la fame che lo contraddistingue. Ci sono momenti che fanno parte di una stagione, c'è anche un po' di malasorte, ma lui sta lavorando bene e sta dando tutto per la squadra. Finisce le partite sempre stremato. Arriva da un gran gol a Roma in Europa League e sono convinto che tornerà a far gol, perché lavorando così prima o poi il Dio del calcio ti gratifica".

Ogni tanto pensa a tutta la strada che ha fatto come tecnico e a tutta quella che potrà fare?

"Ho capito di poter fare l'allenatore negli allievi della Luparense. Lì ho testato le mie idee ed i miei principi e poi c'è stata un'escalation fino alla ciliegina sul percorso rappresentata dal trofeo della Coppa Italia. Quel trofeo ci sta permettendo di affrontare un mostro sacro come Emery e ne vado orgoglioso: è un tecnico vincente che fa giocare bene la sua squadra e che ha vinto 4 volte questa competizione. Sono davvero orgoglioso del percorso".

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