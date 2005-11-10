Retroscena Rrahmani: giovedì era stanco e ha chiesto (e ottenuto) un giorno di riposo da Allegri

Amir Rrahmani è stato regolarmente convocato per Napoli-Roma, ma la sua presenza dal primo minuto resta improbabile. Il difensore kosovaro ha accusato un attacco febbrile negli ultimi giorni e non è ancora al meglio della condizione. A fare chiarezza sulle sue condizioni è Tuttosport, che svela un retroscena relativo alla giornata di giovedì due giorni dopo la Champions: il centrale azzurro avrebbe avvertito una certa stanchezza, tanto da chiedere ad Allegri un giorno di riposo. Una richiesta accolta dall'allenatore, che ha preferito concedergli il tempo necessario per recuperare le energie.

Difesa, le scelte di Allegri

In vista della sfida contro i giallorossi, sono attese soltanto tre novità di formazione rispetto alla gara di martedì contro il Bodo, con il Napoli orientato a confermare il 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora Meret, mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile e Olivera. Rrahmani, dunque, è destinato inizialmente alla panchina, anche alla luce delle condizioni fisiche non ottimali. Una scelta che consentirebbe allo staff tecnico di gestire con prudenza il recupero del centrale, evitando rischi in una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa.