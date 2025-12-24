Ricci ultima idea della Juventus, è un'indicazione di Spalletti. L'ha lanciato lui in azzurro

Samuele Ricci (24 anni) è l'ultimo nome accostato alla Juventus, con l'idea che il centrocampista preso dal Milan solo la scorsa estate possa essere la chiave di volta giusta per i rossoneri per convincere la Vecchia Signora a liberare in direzione Milano il difensore centrale Federico Gatti, che con l'allenatore Max Allegri ha un eccezionale rapporto professionale costruito ai tempi della militanza comune in bianconero.

Non è un caso che la Juventus pensi proprio a Ricci come possibile innesto per il proprio centrocampo: l'interno classe 2001 è un'indicazione data ai propri dirigenti nelle scorse settimane dall'allenatore Luciano Spalletti. Non è un semplice pupillo, forse c'è qualcosa di più: non va dimenticato, per esempio, come sia stato proprio Spalletti a lanciare in pianta stabile in Nazionale lo stesso Ricci, che aveva ottenuto degli spezzoni già con Mancini ma è divenuto un elemento più pesante nelle dinamiche del gruppo azzurro col tecnico di Certaldo. Il quale, oggi, lo ritroverebbe volentieri nella sua Juventus.

In questa prima parte di stagione con il Milan, Ricci ha totalizzato 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando un gol nell'1-1 sul campo dell'Atalanta in Serie A. I rossoneri lo hanno prelevato in estate dal Torino a fronte di una proposta da circa 23 milioni di euro.