Milan, Ricci annuncia: "Oggi faccio io la mezzala e Jashari il play, daremo il massimo"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A.
Occasione importante oggi per te: cosa dicono gambe e testa?
"Sono super tranquillo, come dall'inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove trovavo grande concorrenza, che fa bene e ci tiene tutti sul pezzo. Ovviamente sfrutterò le mie carte".
Chi fa il play e chi la mezzala tra te e Jashari?
"Oggi faccio io la mezzala e lui il play. A Firenze ci eravamo alternati, ci viene sempre chiesto di fare tutto e cerchiamo sempre di dare il massimo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile