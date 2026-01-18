Milan, Ricci annuncia: "Oggi faccio io la mezzala e Jashari il play, daremo il massimo"

Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 21^ giornata di Serie A.

Occasione importante oggi per te: cosa dicono gambe e testa?

"Sono super tranquillo, come dall'inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove trovavo grande concorrenza, che fa bene e ci tiene tutti sul pezzo. Ovviamente sfrutterò le mie carte".

Chi fa il play e chi la mezzala tra te e Jashari?

"Oggi faccio io la mezzala e lui il play. A Firenze ci eravamo alternati, ci viene sempre chiesto di fare tutto e cerchiamo sempre di dare il massimo".