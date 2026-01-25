Ricci sempre più nel cuore del Milan: "Non sono una mezzala pura, devo migliorare"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Roma: "Sicuramente è un buon punto, su un campo molto difficile e contro una squadra in salute, che sta dimostrando di avere un livello molto alto. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, perché sbagliavamo in fase di uscita e risalita, lasciando il possesso a loro, che ci hanno schiacciato. Era giusto un gol per loro, tante volte ci ha salvati Mike. Il secondo tempo è stato differente, invece".

Quale ruolo preferisce nel centrocampo?

"Lo scorso anno ho quasi sempre fatto il mediano, in quelli precedenti però anche la mezzala. Ho caratteristiche diverse da una mezzala pura come può essere Rabiot, ma cerco di dare contributo in fase di palleggio e poi l'inserimento. Devo però migliorare su tante cose".

Non preferirebbe anche lei dover ripiegare meno?

"La partita è andata così, non è mai bello difendere sempre però tante volte arrivavamo sulla trequarti e sbagliavamo dei palloni in uscita, che ci costringeva a rincorrere all'indietro. Purtroppo il primo tempo è stato così, ma nel secondo ho visto un altro atteggiamento".