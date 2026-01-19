Fiorentina, non solo lo scambio Sohm-Fabbian: Richardson vicino al passaggio al Copenaghen

Con lo scambio fra Fiorentina e bologna che coinvolgerà Giovanni Fabbian da una parte e Simon Sohm dall'altra, la società viola sistema un'altra casella della rosa a disposizione di mister Paolo Vanoli. L'arrivo di Fabbian e la partenza di Sohm non saranno però gli unici movimenti di queste ore, in casa Fiorentina.

Secondo FirenzeViola il prossimo partente della rosa viola dovrebbe essere il centrocampista Amir Richardson, centrocampista marocchino che per settimane è stato vicino al trasferimento al Nizza. Dalle ultime indicazioni, però, il futuro del giocatore sarà in Danimarca. I contatti fa il club viola ed il Copenaghen infatti stanno andando avanti in modo positivo, col giocatore che dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto.