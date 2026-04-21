TMW Ricordate Conte su Corvino e l'attaccante? Quest'anno l'ha completamente steccato

Poco più di quattro anni fa Antonio Conte, allora tecnico del Tottenham, riportò in auge una famosa frase di Pantaleo Corvino. L'allenatore leccese parlando allora dell'importanza di Lloris e Kane per i suoi spurs disse: "C'è un direttore sportivo in Italia, che è mio amico. Si chiama Pantaleo Corvino. Lui dice sempre che puoi sbagliare su tua moglie ma non sull'attaccante o sul portiere. Per me questa è la citazione migliore per capire il calcio". E in effetti Corvino di portieri e attaccanti nella sua carriera ne ha indovinati parecchi. Anche recentemente. Krstovic all'Atalanta in questo 2026 ha cambiato marcia, dopo qualche mese di assestamento ha cominciato a segnare a raffica. Il dato è eloquente: per il centravanti montenegrino nove reti solo in questi primi quattro mesi dell'anno. Il Lecce lo portò in Italia nell'estate 2023 per cinque milioni di euro e l'ha rivenduto due anni dopo per 25. Classifica operazione alla Corvino...

Se è vero però che non tutte le ciambelle riescono col buco, quest'anno la stagione del Lecce sta raccontando tutta un'altra storia. Nulla da dire sul portiere, su quel Wladimiro Falcone che dal 2022 rappresenta una garanzia per la Serie A. Più di qualcosa da dire invece sull'attaccante. Corvino per sostituire Krstovic ha puntato sul serbo Nikola Stulic: circa sei milioni per acquistarlo dallo Charleroi. Dal Milan è arrivato in prestito Francesco Camarda, a gennaio sempre a titolo temporaneo è stato prelevato dal Napoli Walid Cheddira. Tre centravanti per un totale di... cinque gol.

Già, il bottino è piuttosto misero e non è un caso se oggi l'attacco giallorosso è il peggiore dell'intera Serie A con soli 22 gol realizzati in 33 partite. La partita di ieri è un po' lo specchio della stagione, il gol divorato da Stulic a dieci dal termine ne è la fotografia. Al Via del Mare la squadra di Di Francesco ha dominato per quasi tutti i 90 minuti contro la Fiorentina, ha creato tantissime occasioni scodellando al centro dell'area avversaria una infinità di palloni. Eppure ha rischiato di perderla, ha trovato il gol del definitivo 1-1 solo col difensore Tiago Gabriel sugli sviluppi di un corner. I centravanti ancora una volta non pervenuti: è il più grande problema del Lecce 2025/26, di una squadra che fino alla fine di questo campionato lotterà punto a punto con la Cremonese per provare a non retrocedere.