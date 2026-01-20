Rigore chiesto da Lautaro. Bergomi: "D'accordo a non darlo". Caressa: "Ma Inter-Liverpool?"

Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com

Al 55' della sfida fra Inter ed Arsenal, sul punteggio di 1-2 a favore dei Gunners, i nerazzurri hanno chiesto un calcio di rigore per un presunto fallo subito da Lautaro Martinez in area di rigore.

Saliba colpisce l'argentino con un tocco sullo stinco, ma dopo il check del VAR l'arbitro Pinheiro fa cenno di proseguire. In cronaca a Sky l'ex difensore Beppe Bergomi dopo aver evidenziato che "il tocco c'è", aggiunge: "Sono d'accordo", in riferimento alla scelta di non punire il contrasto con la massima punizione. "Sapete come la penso", spiega, in riferimento al metro più largo tenuto da molti arbitri in campo europeo.

Il telecronista Fabio Caressa si sofferma sul fatto che in Europa ci sia un metro differente: "Anche se ad Inter-Liverpool abbiamo visto qualcosa di diverso...", ha fatto notare, in riferimento al penalty fischiato a favore dei Reds nell'ultima gara giocata dalla squadra di Chivu.