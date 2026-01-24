Rigore Como, Marelli: "Fatico a vedere tocco di braccio di Maripan". Da Cunha, 3-0 al Torino

Calcio di rigore per il Como. Grande azione dei lariani che su imbucata per Douvikas trovano il tocco di mano colpevole a seguito tuttavia del rimbalzo precedente sul ginocchio di Maripan al centro dell'area. Su revisione al VAR, l'arbitro Feliciani ha deciso di assegnare il penalty alla banda di Fabregas.

Luca Marelli, moviolista DAZN, ha però commentato prima della battuta dal dischetto: "Fatico a vedere un tocco di braccio io, se rimbalza sul pallone. Fatico a vedere un intervento che possa essere punibile. Non è un episodio da calcio di rigore, non sono d'accordo".

Ma a conferma avvenuta al 59', Lucas Da Cunha su rigore sotto al sette e centra il 3-0. Buio pesto per il Torino, adesso sotto di tre reti al Sinigaglia: il passivo comincia a farsi pesante.

Segui il live di Como-Torino!