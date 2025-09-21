Live TMW Fiorentina, Ranieri: "A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più"

Dalla pancia del Franchi, al termine della gara di campionato tra Fiorentina e Como prende la parola il capitano dei viola Luca Ranieri.

Ore 21:11 - inizio conferenza

Si aspettava un inizio così?

"La contestazione oggi è giusta perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo ma siamo la Fiorentina e iniziare con 2 punti non va bene. Io in primis devo migliorare, iniziando a pedalare di più prima che sia troppo tardi".

Cosa serve adesso?

"In allenamento lavoriamo bene, ma in campo dobbiamo dare di più. A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più perché la stagione non ci apsetta, dobbiamo ripartire già dal derby contro il Pisa".

Come si è trovato con il nuovo modulo?

"Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, ma nella ripresa siamo calati troppo. Abbiamo smesso di giocare e contro certi avversari diventa difficile"