Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Ranieri: "A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più"

Fiorentina, Ranieri: "A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 21:14Serie A
di Niccolò Righi
fonte dal Franchi, Niccolò Righi

Dalla pancia del Franchi, al termine della gara di campionato tra Fiorentina e Como prende la parola il capitano dei viola Luca Ranieri.

Ore 21:11 - inizio conferenza

Si aspettava un inizio così?
"La contestazione oggi è giusta perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo ma siamo la Fiorentina e iniziare con 2 punti non va bene. Io in primis devo migliorare, iniziando a pedalare di più prima che sia troppo tardi".

Cosa serve adesso?
"In allenamento lavoriamo bene, ma in campo dobbiamo dare di più. A fine partita ci siamo detti che dobbiamo dare tutti di più perché la stagione non ci apsetta, dobbiamo ripartire già dal derby contro il Pisa".

Come si è trovato con il nuovo modulo?
"Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita, ma nella ripresa siamo calati troppo. Abbiamo smesso di giocare e contro certi avversari diventa difficile"

Articoli correlati
Fiorentina, Ranieri: "Abbiamo grandi giocatori, ci sono i presupposti per una bella... Fiorentina, Ranieri: "Abbiamo grandi giocatori, ci sono i presupposti per una bella stagione"
La Fiorentina prova a riaprire la gara la rete dell'1-3 di Ranieri a dieci dal termine... La Fiorentina prova a riaprire la gara la rete dell'1-3 di Ranieri a dieci dal termine
Fiorentina, Ranieri: "Ci aspettavamo qualcosa in più. Lamptey? È carico e motivato"... Fiorentina, Ranieri: "Ci aspettavamo qualcosa in più. Lamptey? È carico e motivato"
Altre notizie Serie A
L'Inter batte 2-1 il Sassuolo e torna alla vittoria: le migliori immagini della partita... TMWL'Inter batte 2-1 il Sassuolo e torna alla vittoria: le migliori immagini della partita
Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: sprazzi del vero Dimarco, Esposito ci prova, spina... Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: sprazzi del vero Dimarco, Esposito ci prova, spina Berardi
Inter-Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso Live TMWInter-Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso
L'Inter batte il Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Chivu Live TMWL'Inter batte il Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Chivu
Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia il Bologna, Sassuolo raggiunto... Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia il Bologna, Sassuolo raggiunto dal Verona
Atalanta, Samardzic: "Siamo carichi ogni gara. Palo? Magari segnerò nelle prossime..."... Atalanta, Samardzic: "Siamo carichi ogni gara. Palo? Magari segnerò nelle prossime..."
Segna, spreca, soffre e vince: l'Inter torna a respirare anche in A, 2-1 al Sassuolo... Segna, spreca, soffre e vince: l'Inter torna a respirare anche in A, 2-1 al Sassuolo
Ekkelenkamp: "Il Milan ha giocato molto bene, noi dell'Udinese no. Non c'entra il... Ekkelenkamp: "Il Milan ha giocato molto bene, noi dell'Udinese no. Non c'entra il modulo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
Le più lette
1 Allegri l’anti Conte. Altro che Corto Muso il suo Milan segna a raffica. Juve primato senza sorrisi e quanti dubbi su Tudor. Il Var torna protagonista. Orsolini salva il Bologna
2 Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte può concedere un'occasione a David Neres
3 Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Martinez può far rifiatare Sommer, c'è Bisseck
4 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Conte cambia l'attacco
5 Torino-Atalanta, le probabili formazioni: Baroni col dubbio modulo, scatta l'ora di Samardzic?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: sprazzi del vero Dimarco, Esposito ci prova, spina Berardi
Immagine top news n.1 Segna, spreca, soffre e vince: l'Inter torna a respirare anche in A, 2-1 al Sassuolo
Immagine top news n.2 Serie A, 4^ giornata LIVE: Josep Martinez dal 1', Conte cambia l'attacco
Immagine top news n.3 Il Como si mette le ali, Fiorentina in zona retrocessione: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.4 Il Franchi fischia su una Fiorentina che non vede la luce: il Como ribalta i viola e vince 1-2
Immagine top news n.5 Atalanta e Cremonese a braccetto, stop Torino. La classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.6 Parma ancora senza gol: a Cremona tira 15 volte ma finisce 0-0, Nicola imbattuto
Immagine top news n.7 L'Atalanta sbanca il "Grande Torino": doppio Krstovic e Sulemana stendono 3-0 il Toro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.2 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
Immagine news podcast n.3 Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter
Immagine news podcast n.4 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Immagine news Serie C n.3 Maurizi: "Brescia e Vicenza non possono ambire a restare in C. L'Arezzo può vincere il girone"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter batte 2-1 il Sassuolo e torna alla vittoria: le migliori immagini della partita
Immagine news Serie A n.2 Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: sprazzi del vero Dimarco, Esposito ci prova, spina Berardi
Immagine news Serie A n.3 Inter-Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.4 L'Inter batte il Sassuolo 2-1, tra poco la conferenza stampa di Chivu
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia il Bologna, Sassuolo raggiunto dal Verona
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Samardzic: "Siamo carichi ogni gara. Palo? Magari segnerò nelle prossime..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Virtus Entella 2-1, le pagelle: Harder spacca la partita, Tiritiello ingenuo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, prima vittoria stagionale per il Padova: Virtus Entella piegata 2-1
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "Successo qualcosa di impensabile, sul 2-1 dovevamo portarla a casa"
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Empoli 4-0, le pagelle: Oliveri con due fiammate, Fulignati non è imbattibile. Dagasso di classe
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le formazioni ufficiali di Padova-Virtus Entella: Lasagna sfida Fumagalli
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Pescara travolgente: 4-0 all'Empoli, prima vittoria stagionale per il Delfino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Cudini: "Complimenti ai miei giocatori, preso gol nel momento migliore"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, successo per il Brescia che avvicina la vetta. Prima gioia per l'Albinoleffe
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, D'Uffizi: "Felice per la rete, ora continuità e concentrazione"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri: "Ci siamo complicati la vita, ma c'è stata anche la mano dell'arbitro"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Perugia, Braglia al posto di Cangelosi
Immagine news Serie C n.6 Avellino, Crespi: "Che emozione per il gole. per la vittoria, volevo questa prestazione da sempre"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia femminile: poker per Parma e Genoa, tris della Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, le gare con Benfica e Manchester United all'Allianz Stadium
Immagine news Calcio femminile n.3 Schough si apre: "Dal mio arrivo all'Inter penso di essere maturata. E Polli è spettacolare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio inglese in lutto: morto a 47 anni Matt Beard. Due titoli con il Liverpool Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, oggi si conclude il 1° turno: in campo Genoa, Parma e Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 La stella inglese Russo: "Voglio il Mondiale. E un giorno mi piacerebbe vivere in Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…