Riunione nello spogliatoio dell'Inter: Marotta e i dirigenti con Chivu e i giocatori
TUTTO mercato WEB
L'Inter è uscita sconfitta 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid, nella partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di questa Champions League ed è la seconda sconfitta di fila per i nerazzurri nella massima competizione europea per club.
Attesa per Cristian Chivu e per le sue dichiarazioni del post-partita, ma c'è ancora da pazientare un altro po'. Sì, perché, come riferito da Prime Video, è in corso una sorta di comitato anti-crisi nello spogliatoio dell'Inter, alla presenza anche del presidente Giuseppe Marotta e della dirigenza. L'obiettivo di questo summit, se così si può definire, è di capire cosa stia avvenendo all'Inter.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
2 Inter, Chivu: "Sul corner c'erano i nostri migliori saltatori. Serve più cattiveria, meno bellezza"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile