Roberto Mancini si mette tra la Lazio, Romagnoli e il rinnovo. Gila, futuro già deciso

Mentre Taylor e Ratkov cominciano a orientarsi dalle parti di Formello, la Lazio però deve guardarsi bene le spalle da possibili attacchi. Nella fattispecie da club attenti alle prestazioni della sua coppia stellare di difensori, Alessio Romagnoli e Mario Gila. A partire dal centrale originario di Anzio, 31 anni, che secondo quanto rivelato da La Repubblica di Roma sarebbe finito nei radar di una società qatariota.

Si tratta dell'Al Sadd, dove attualmente allena l'ex CT Roberto Mancini: il tecnico di Jesi, infatti, starebbe spingendo parecchio per convincere l'ex Milan ad approdare in Qatar. Mentre lo spagnolo classe 2000 è corteggiato da Inter e Milan. Entrambi i giocatori sono accomunati dalla situazione contrattuale, con l'accordo in scadenza nell'estate del 2027. Tra un anno e mezzo dunque.

Maurizio Sarri è categorico: no alle loro cessioni. Quantomeno fino al termine di questa stagione. Dopodiché il club capitolino farà le sue valutazioni, anche in base alla preferenza espressa dei giocatori. Ma il mercato invernale è ancora nel vivo e se per Gila è previsto già l'addio a giugno, dall'altra parte per Romagnoli i discorsi del rinnovo non si sono ancora sbloccati. Stando al quotidiano romano, andrebbero districate certe questioni precedenti. Ruggine da togliere per rendere più fluidi i discorsi del prolungamento e della permanenza quantomeno dell'ex Milan.