Allegri: "Siamo stati un po' polli. Abbiamo lasciato 7 punti contro Pisa, Cremonese e Parma"

Massimiliano Allegri amaro ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Parma dove il Milan si è fatto rimontare due gol di vantaggio:

Come giustifica questo up and down?

"È una cosa psicologica perché ti ritrovi in vantaggio 0-2 in una partita che sembrava non dico semplice ma comunque ben avviata, non hai concesso niente, subisci l'1-2 e subentra la paura. Psicologicamente loro sono entrati in campo con più forza, noi dovevamo continuare a giocare con più lucidità e soprattutto fare più battaglia".

Si aspettava di più da giocatori come Estupinan?

"Rientrava dall'infortunio e comunque ha salvato una palla gol. Dobbiamo crescere tutti perché in quel momento c'era da fare battaglia".

Sulla squadra

"Dobbiamo ritornare tutti a una buona condizione. La cosa in cui dobbiamo crescere, tutti lo chiamano percorso ma io dico che siamo stati un po' polli perché i tre punti in questa partita erano importanti e contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solamente 2 punti, lasciandone 7".