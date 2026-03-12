Roma, anche l’Europa League è una priorità. Emergenza attacco, possibile chance per Zaragoza

Torna l’Europa League e lo fa in grande stile. Questa sera alle 18.45 la Roma sarà impegnata nell’attesissimo derby italiano contro il Bologna. Il primo atto si disputerà allo Stadio Dall’Ara, sotto gli occhi di circa 30.000 spettatori, di cui 900 di fede giallorossa. L’appuntamento per il ritorno allo Stadio Olimpico è fissato tra sette giorni, quando si stabilirà chi rappresenterà l’Italia ai quarti di finale.

Non solo quarto posto: oggi c’è spazio anche per l’Europa League tra le priorità stagionali della Roma. Questo è quanto ha voluto chiarire con forza Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa della vigilia. Nonostante alcune dichiarazioni dei mesi scorsi, il tecnico ha ammesso: “Non abbiamo mai pensato di lasciare nulla, non vedo come si possano fare delle scelte e giocare per non ottenere il passaggio del turno. Lo abbiamo fatto anche in Coppa Italia, ma poi non ci siamo riusciti”. Per questo motivo, Gasp non vuole sentire parlare di calcoli in vista del prossimo impegno contro il Como: “Ogni partita è importantissima, oggi c’è l’Europa League e domenica il campionato. Cercheremo di fare il massimo”.

C’è però da fare i conti con l’emergenza in attacco che da settimane accompagna i giallorossi. Per la nona partita consecutiva sarà Malen a caricarsi il peso della manovra offensiva sulle proprie spalle. Con Soulé ancora alle prese con la pubalgia, servirà più fantasia alle spalle dell’olandese: scalda i motori Zaragoza, che potrebbe tornare dal primo minuto al fianco di Cristante sulla trequarti.