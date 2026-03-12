Genoa, Ostigard guarda avanti: "La vittoria con la Roma è il passato, non rilassiamoci"

Roccioso in difesa, implacabile (4 gol in stagione) in area avversaria. E' Leo Ostigard, perno centrale della difesa del Genoa. Il norvegese, intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica si è raccontato partendo dalla vittoria di domenica scorsa contro la Roma: "È stato un bel momento per noi perché abbiamo battuto una grande squadra. Volevamo tanto vincere, abbiamo preparato bene la gara con De Rossi e il suo staff per fare una buona prestazione".

Il difensore sottolinea però come la sfida contro i giallorossi di Gasperini, nonostante abbia portato fiducia e serenità negli allenamenti settimanali, rappresenti il passato e adesso la concentrazione è solo alla gara di domenica a Verona: "Se non giochiamo al 100% - ha proseguito - rischiamo di perdere contro ogni avversario. Il Verona è una squadra forte e non mai facile giocare contro di loro. Non dobbiamo rilassarci".

Chiosa su mister Daniele De Rossi: "E' un ottimo allenatore e persona incredibile. Ci ha portato tanta energia e idee tattiche. Se giochiamo contro squadre più forti di noi ci dice: 'Queste squadre sono più forti ma se facciamo le cose giuste in campo abbiamo possibilità di vincere'. Contro la Roma è andata così. Sapevamo che loro hanno ottimi giocatori ma se avessimo giocato da squadra e avessimo combattuto avremmo vinto".