Zazzaroni: "Poveri ma brutti. L'italian flop non sorprende, rischiamo il triplete di Mondiali persi"

Il direttore Ivan Zazzaroni ha scritto un editoriale all'interno dell'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, riflettendo sull'andamento delle squadre di Serie A nelle coppe europee, con una punta di sarcasmo. 'Poveri ma brutti' è il titolo del pezzo firmato da Zazzaroni, che parte ironizzando: "Finalmente una buona notizia dopo i 6 gol presi dall'Atalanta col Bayern, gli 8 della Juve col Galatasaray, i 5 dall'Inter col Bodo e i 6 dal Napoli col PSV, e in tutto fanno 25. Finalmente una buona notizia, dicevo: ai quarti di finale dell'Europa League porteremo sicuramente un'italiana".

Il motivo è presto detto e risiede nel fatto che quest'oggi (ore 18:45) si gioca il derby tricolore di Europa League tra Bologna e Roma. Ci sarebbe anche la Fiorentina, ma Zazzaroni incalza: "Non sembra intenzionata a trascurare la salvezza per una Conference qualsiasi". E quindi aggiunge: "L'italian floppone non può più sorprendere, siamo pur sempre quelli che hanno saltato due edizioni di fila dei Mondiali e fine mese rischiano di realizzare il triplete della vergogna".

E ancora: "L'eccezione, in Champions, è stata l'Inter di Inzaghi che nelle ultime tre stagioni s'è guadagnata due finali, l'ultima volta prendendone 5 dal PSG: noi le cose le facciamo perbene o non le facciamo affatto". Quindi, saltata la parte in cui si cerca il responsabile e colpevole a patto che sia unico, aggiunge Zazzaroni: "Siamo stesi come dei manifesti", prima di riflettere sul fatto che senza disponibilità economica, a cascata, ne risente tutto il resto. Con una riflessione in conclusione: quella del Bayern contro l'Atalanta non è una lezione. Spiega Zazzaroni: "In panchina Kompany aveva 10 giocatori tutti più forti dei 10 titolari di Palladino".